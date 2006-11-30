Тимошенко комментирует предательство своих нардепов

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что голосование 14 депутатов ее фракции за постановление об отставке Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел, “очевидно, является результатом их персональных договоренностей с членами команды ЯНУКОВИЧА”.

Как сказано в переданном агентству УНИАН заявлении Ю.ТИМОШЕНКО, она “абсолютно убеждена, что Ю.ЛУЦЕНКО на должности министра внутренних дел Украины работал, мягко говоря, неэффективно и со своими обязанностями не справился. Во времена Ю.ЛУЦЕНКО не было раскрыто ни одно резонансное преступление, а бандиты не сели в тюрьмы, как было обещано людям во время Помаранчевой революции. Более того, я знаю, что недоведение резонансных уголовных дел до суда объясняется не служебной небрежностью Генеральной прокуратуры, как это говорил Юрий Витальевич, а кулуарными договоренностями между фигурантами дел и руководством МВД”.

Ю.ТИМОШЕНКО заявляет: “Именно во время пребывания Ю.ЛУЦЕНКО на должности министра МВД несколько членов нашей политической команды, в том числе и я, стали объектами безосновательной агрессии со стороны руководства украинской милиции. Именно министерство за последние два года превратилось в шоу-структуру, которая публично анонсировала аресты на телевидении или проводила следственные действия в прямом эфире. Достаточно много вопросов было и по поводу морального облика министра МВД, который вчера клялся, что никогда „в его трудовой книжке не будет стоять штамп, что он работал в правительстве ЯНУКОВИЧА”, а уже назавтра цеплялся за кресло изо всех сил”.

Лидер БЮТ отмечает, что она лично и ее политическая сила не только не идеализируют Ю.ЛУЦЕНКО, но и знают “ему настоящую цену”, но они прекрасно понимают, что Ю.ЛУЦЕНКО – “это министр правительства ЯНУКОВИЧА. Это, в какой-то степени, продукт печальноизвестного компромисса между лидером Партии регионов и Президентом Украины времен не менее печальноизвестного Универсала. Потому и отправлять в отставку следует все правительство ЯНУКОВИЧА, а не отдельных его министров”.

На заседании фракции БЮТ, сообщила Ю.ТИМОШЕНКО, было принято единогласное решение: не поддерживать отставку Ю.ЛУЦЕНКО с должности министра МВД, несмотря на качество его работы, ведь этот вопрос исключительно компетенции правительства и парламентского большинства, с которыми сегодня сотрудничает Ю.ЛУЦЕНКО.

Однако, заявляет Ю.ТИМОШЕНКО, 14 депутатов фракции БЮТ проголосовали вопреки решению фракции, что, очевидно, является “результатом их персональных договоренностей с членами команды ЯНУКОВИЧА”.

Завтра на заседании фракции БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО обратится к депутатам с просьбой поставить на голосование вопрос о том, что люди, которые поддержали сегодня отставку ЛУЦЕНКО, больше не являются членами ее политической команды.

Как заявила Ю.ТИМОШЕНКО, “это именно те депутаты, которые уже давно де-факто принадлежат к команде ЯНУКОВИЧА и не имеют ничего общего с нашей политической силой. Они не имеют права находиться в нашей фракции”.

БЮТ, заявила лидер этого блока, “в соответствии со статьей 81 Конституции Украины, найдет все законные легитимные возможности для того, чтобы вывести людей, которые нарушили фракционную дисциплину, и пошли на сговор с Партией регионов, из депутатского корпуса. Их места должны занять представители БЮТ, которые знают, как служить народу, а не своим собственным интересам”.

Как сообщал УНИАН, сегодня «за» постановление ВР, которым предусмотрено обратиться к правительству относительно освобождения Ю.ЛУЦЕНКО от должности министра внутренних дел, проголосовали 232 из 424 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

За данное решение не голосовали почти в полном составе (один) фракция СПУ и фракция «Наша Украина» («за» всего два народных депутата).

В то же время за постановление проголосовало 18 членов фракции БЮТ. В полном составе голосовали фракция КПУ и фракция Партии регионов.