Кучма не диктовал поведение премьерам?

Экс-президент Украины Леонид КУЧМА считает, что отставка Бориса ТАРАСЮКА с должности министра иностранных дел Украины не ослабит позиции Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в системе сформированной власти.

Такое мнение Л.КУЧМА высказал в эксклюзивном комментарии УНИАН.

«Отставка ТАРАСЮКА абсолютно не ослабит позиции Президента, поскольку он (В.ЮЩЕНКО – УНИАН) может внести более-менее согласованную кандидатуру политика, позиция которого не отличается от позиции правительства», - сказал Л.КУЧМА.

Он уверен, что позицию правительства и парламентской коалиции ослабляют «министры, которые не разделяют мнения правительства и правящей коалиции». «Относятся ли к нам с уважением в мире, когда сегодня министр может запретить премьер-министру ехать с визитом в какую-то страну? Поверьте, я никогда не подписывал какие-то приказы о том, как себя вести премьер-министру», - пояснил он.

Л.КУЧМА также считает, что США пригласили премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА посетить страну с визитом для того, чтобы узнать мнение главы правительства о тех событиях, которые происходят в Украине. «Мнение Президента они (США – УНИАН) и так знают», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября МИД Украины направило в Посольство США ноту, которой проинформировало посольство о перенесении запланированного на 3-7 декабря визита премьер-министра Украины в США. Причина перенесения заключалась в том, что правительство не разработало в определенные Президентом В.ЮЩЕНКО сроки директивы украинской делегации для переговоров в США.

На заседании Кабмина 29 ноября, зачитав ноту, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что ему очень досадно об этом говорить, но Министерство иностранных дел, по его убеждению, не может руководить Кабинетом министров. В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что в беседах с Президентом Украины он договаривался о том, что директивы для украинской делегации для поездки в США должны были быть утверждены сегодня на заседании правительства.

Тогда же В.ЯНУКОВИЧ заявил, что обратится в Верховную Раду с письмом, в котором выразит свое мнение относительно дальнейшей работы Б.ТАРАСЮКА в правительстве.

В тот же день правительство одобрило директивы и передало их в Секретариат Президента для утверждения, после чего первый заместитель главы Секретариата Арсений ЯЦЕНЮК заявил, что формально вопрос снят.