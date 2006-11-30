Луценко считает, что дальше будет веселее

Министр внутренних дел Юлий ЛУЦЕНКО заявляет, что голосование народных депутатов за постановление об обращении к Кабинету Министров относительно его отставки показало “многогранность” украинской политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в ВР. (УНИАН: ВР приняла постановление, которым предусмотрено обратиться к премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ относительно освобождения Ю.ЛУЦЕНКО от должности министра внутренних дел Украины. «За» проголосовали 232 из 424 депутатов. Не голосовали почти в полном составе (один «за») фракция СПУ и «Наша Украина» («за» тольоко два народных депутата). В то же время “за” проголосовало 18 членов фракции БЮТ. В полном составе голосовали фракция КПУ и фракция Партии регионов).

«После результатов голосования я еще раз убедился, что украинская политика многогранна. А также в том, что жить нам в ближайшее время лучше не будет, но веселее - точно», - сказал он.

Продолжая свой комментарий, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что попытка депутатов снять его в девятый раз - это не очень приятно, особенно работникам милиции, которые вынуждены постоянно учитывать политическую составляющую тех сил, которые пытаются “изменить Министерство внутренних дел».

По его словам, в последнее время чрезвычайно усилилось давление политиков на «профессиональное ядро» МВД.

«Доходит даже до того, что народные депутаты неоднократно фактически каждый день требуют возбудить уголовное дело против работников уголовного розыска только за то, что они посмели списать по линии Интерпола, есть ли заграничный паспорт у соответствующего народного депутата (я имею в виду паспорт иностранного государства)», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

«Сегодня усилилось давление тех «борцов за справедливость», которые возглавляют соответствующие комитеты в парламенте, и которые согласовывают в телефонном режиме бандитские нападения на бизнесовые объекты», - утверждает Ю.ЛУЦЕНКО.

Кроме того, он сказал, что сегодня другие политики согласовывают также в телефонном режиме, «как спасти от уголовной ответственности того или иного фигуранта».

«К сожалению, сегодня политическая составляющая очень сильно давит на МВД. Это давление я держу на себе. Удастся ли мне его долго еще (держать), зависит от КМУ», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.