Кто из БЮТовцев голосовал за отставку Луценко

Полный список

Согласно с итогами поименного голосования, которые обнародованы на официальном веб-сайте Верховной Рады, свои голоса за отставку министра внутренних дел Юрия Луценко отдали 18 членов фракции БЮТ. Александр Буряк Тариел Васадзе Инга Вершинина Михаил Гладий Александр Един Сергей Полищук Игорь Рыбаков Юрий Трындюк Василий Хмельницкий Сергей Буряк Андрей Веревский Павел Костенко Павел Лебедев Максим Луцкий Владимир Олийнык Евгений Сигал Валерий Шаманов Александр Шепелев

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter