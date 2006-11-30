Регионы и бютовцы отправили Луценко в отставку
14:02, 30 ноября 2006Политика
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"За" проголосовало 232 депутата
Верховная Рада Украины приняла постановление, которым предусмотрено обратиться к премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ относительно освобождения Юрия ЛУЦЕНКО от должности министра внутренних дел Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 232 из 424 народных депутатов, зарегистрированных в зале.
За данное решение не голосовали почти в полном составе (один) фракция СПУ и фракция «Наша Украина» («за» только два народных депутата).
В то же время за постановление проголосовали 18 членов фракции БЮТ. В полном составе голосовали фракция КПУ и фракция Партии регионов.
Ранее Турчинов заявлял, что его фракция не будет голосовать за отставку министра.
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