Президент присвоил Дрижчаному звание генерала армии Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, которым присвоил воинское звание генерала армии Украины председателю Службы безопасности Украины генерал-полковнику Игорю ДРИЖЧАНОМУ.

Текст указа, подписанного 30 ноября, размещен на официальном сайте Президента.

Как сообщал УНИАН, сегодня же на сайте Верховной Рады Украины появилась информация о внесении В.ЮЩЕНКО в парламент представления на освобождение И.ДРИЖЧАНОГО от должности председателя СБУ. Проект соответствующего постановления зарегистрирован в парламенте 29 ноября.