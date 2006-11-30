Президент присвоил Дрижчаному звание генерала армии Украины
13:24, 30 ноября 2006Политика
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Текст указа - на сайте Президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, которым присвоил воинское звание генерала армии Украины председателю Службы безопасности Украины генерал-полковнику Игорю ДРИЖЧАНОМУ.
Текст указа, подписанного 30 ноября, размещен на официальном сайте Президента.
Как сообщал УНИАН, сегодня же на сайте Верховной Рады Украины появилась информация о внесении В.ЮЩЕНКО в парламент представления на освобождение И.ДРИЖЧАНОГО от должности председателя СБУ. Проект соответствующего постановления зарегистрирован в парламенте 29 ноября.
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