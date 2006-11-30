Турчинов добился своего

Верховная Рада Украины отозвала свое предыдущее решение о голосовании за образование Временной следственной комиссии по вопросам расследования расходования средств, полученных от приватизации ОАО «Криворожсталь».

Как передает корреспондент УНИАН, парламент переголосовал это постановление, отозвав члена фракции КПУ Евгения МАРМАЗОВА с должности председателя этой комиссии (ранее планировалось назначить председателем этой комиссии члена фракции БЮТ Александра СЕНЧЕНКО – УНИАН).

“За” проголосовали 376 из 445 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

После этого трибуна и президиум парламента были разблокированы депутатами фракции БЮТ. В заседании парламента объявлен перерыв до 12.45.

[