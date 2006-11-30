Кушнареву надоело обсуждать сенсации

Заместитель руководителя от фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ не понимает причин, по которым Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО может предлагать отставку главы Службы безопасности Украины Игоря ДРИЖЧАНОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сказал сегодня журналистам в Киеве.

«Я не знаю никаких фактов», - сказал Е.КУШНАРЬОВ. Он также выразил мнение, что подобное предложение в очередной раз только отвлекает внимание от тех проблем, которые надо решать сегодня в стране. «Это то, что у нас постоянно происходит в обществе: вместо того, чтобы заниматься нормальными конкретными делами, мы с вами бесконечно обсуждаем эти сенсации», - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован внесенный Президентом проект постановления об освобождении И.ДРИЖЧАНОГО от должности председателя Службы безопасности Украины.

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