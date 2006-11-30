Турчинов наехал на Мороза: в ВР объявлен перерыв

В Верховной Раде Украины объявлен перерыв на 15 минут – до 12 часов.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ объявил перерыв после того, как народные депутаты из фракции БЮТ заблокировали президиум парламента, мешая председателю вести заседание.

Член фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ, обращаясь к А.МОРОЗУ, заявил, что «Вы выслуживаетесь».

В свою очередь А.МОРОЗ сказал, что он дал поручение Комитету Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР рассмотреть вопрос о возможном нарушении регламента парламента при голосовании за постановление относительно создания Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования расходов средств, полученных от приватизации ОАО «Криворожсталь».

А.МОРОЗ заявил, что он не видит никаких регламентных нарушений во время принятия постановления. По его словам, наоборот антикризисная коалиция помогла БЮТ создать эту комиссию, поскольку у БЮТ не хватало голосов. При голосовании в первом чтении проект постановления (только двое «за») почти в полном составе не поддержала фракция «Наша Украина».

В то время, когда к президиуму вышли народные депутаты БЮТ, туда подошли и народные депутаты из фракции СПУ, пытаясь защитить А.МОРОЗА. На данный момент длится перерыв, БЮТ продолжает блокировать трибуну и президиум парламента.

Как сообщал УНИАН, фракция БЮТ заблокировала трибуну после того, как было принято инициированное ею постановление о создании Временной следственной комиссии по вопросам расследования расходов средств, полученных от приватизации ОАО «Криворожсталь». В то же время при этом был изменен руководитель комиссии Андрей СЕНЧЕНКО (БЮТ) на коммуниста Евгения МАРМАЗОВА и ограничены срока деятельности ВСК до двух месяцев (из шести).