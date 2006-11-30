Фракция БЮТ блокирует трибуну парламента

Верховная Рада Украины приняла постановление об образовании Временной следственной комиссии парламента по вопросам расследования расходования средств, полученных от приватизации ОАО «Криворожсталь».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовали 244 из 444 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Председателем комиссии избран член фракции КПУ Евгений МАРМАЗОВ. Срок действия комиссии - 2 месяца.

Как сообщал УНИАН, создание этой комиссии инициировала фракция БЮТ. Председателем комиссии предлагалось избрать члена этой фракции Андрея СЕНЧЕНКО. Продолжительность работы этой комиссии должна была составить 6 месяцев.

Антикризисная коалиция внесла предложение заменить руководителя комиссии на Е.МАРМАЗОВА и ограничить срок ее деятельности до двух месяцев. За это решение и проголосовал парламент.

После голосования фракция БЮТ заблокировала трибуну парламента.