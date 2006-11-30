Социалисты снова собираются поддержать Президента
Позицию обнародовал Цушко
Фракция СПУ готова поддержать отставку председателя СБУ Игоря ДРИЖЧАНОГО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня журналистам лидер фракции СПУ Василий ЦУШКО.
«Это все люди Президента: ДРИЖЧАНЫЙ, Борис ТАРАСЮК, Анатолий ГРИЦЕНКО. Это кадры Президента. Хочет поменять – мы его поддержим», - сказал В.ЦУШКО.
Вместе с тем он отметил, что не знает причин, по которым Президент хочет поменять председателя СБУ. «Для меня удивительно, и сейчас я не понимаю», - сказал В.ЦУШКО.
По словам лидера фракции, после предоставления Президентом соответствующих обоснований социалисты рассмотрят вопрос о голосовании.
Как сообщал УНИАН, 29 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован внесенный Президентом Украины проект постановления об отставке председателя СБУ И.ДРИЖЧАНОГО.