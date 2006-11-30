Ющенко предлагает уволить главу СБУ

10:50, 30 ноября 2006
Политика
881 0

Проект постановления зарегистрирован на сайте ВР

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подал в Верховную Раду проект постановления об освобождении Игоря ДРИЖЧАНОГО от должности председателя Службы безопасности Украины.

Проект постановления об отставке И.ДРИЖЧАНОГО зарегистрирован на официальном сайте парламента 29 ноября. Субъект законодательной инициативы - Президент Украины.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter