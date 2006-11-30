Ющенко предлагает уволить главу СБУ

Проект постановления зарегистрирован на сайте ВР

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подал в Верховную Раду проект постановления об освобождении Игоря ДРИЖЧАНОГО от должности председателя Службы безопасности Украины. Проект постановления об отставке И.ДРИЖЧАНОГО зарегистрирован на официальном сайте парламента 29 ноября. Субъект законодательной инициативы - Президент Украины.

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