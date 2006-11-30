Бжезинский не понимает, что происходит в Украине

Вчера, после завершения саммита НАТО в Риге, известный политолог и дипломат, бывший советник президента США Джимми Картера по национальной безопасности Збигнев Бжезинский рассказал о своем видении нынешних отношений между Украиной и НАТО.

– Как бы вы охарактеризовали нынешние отношения между Украиной и НАТО, особенно после брюссельских заявлений Виктора Януковича о преждевременности присоединения Украины к Плану действий относительно членства в альянсе?

ЗБ: Я бы сказал, что подготовка Украины к вступлению в альянс продвигается неплохо. Ваш министр обороны говорит, что его ведомство значительно продвинулось в этом отношении. В целом, я бы сказал, что уровень готовности Украины к взаимодействию с НАТО довольно высок. Однако в Брюсселе ваш премьер-министр Виктор Янукович заявил, что Украина не намеревается вступать в НАТО и не заинтересована в присоединении к Плану действий относительно членства в альянсе. Это решение Украины, а не НАТО. Если страна делает четкое заявление о том, что она желает вступить в альянс, то его члены такое заявление принимают. Если же ее сигналы свидетельствуют о том, что страна еще не определилась – возможно, к этому не готово общественное мнение,– тогда это решение конкретного государства. Поэтому мы, насколько я понимаю, вынуждены подождать.

– Как вы оцениваете нынешнюю политическую ситуацию на Украине?

ЗБ: Она непонятна. Налицо явная двойственность. Я знаю историю СССР – такое уже было. Власть разделена, и пока непонятно, чем нынешняя ситуация закончится.

– Прокомментируйте, пожалуйста, результаты прошедшего саммита? Почему, вопреки призывам Соединенных Штатов Америки, европейские страны не допустили расширения альянса?

ЗБ: В этом нет ничего удивительного. Проблема всех коллективных организаций состоит в том, что, когда лидер предлагает взять на себя новые обязательства, то ее члены нередко относятся к этому прохладно и сопротивляются. Но в конечном итоге организация, безусловно, будет вынуждена взять на себя дополнительную ответственность.

– Возможно, НАТО просто испугалось негативной реакции России, которая могла бы последовать, например, если бы в альянс была приглашена Грузия?

ЗБ: Нет, я не думаю, что дело именно в этом. Мы четко заявили: если Грузия продолжит интеграцию в НАТО, мы предложим ей план действий. И если бы это случилось, мы были бы рады видеть Грузию в НАТО. То же самое можно сказать и об Украине. Но, в отличие от Грузии, в ситуации с Украиной меньше ясности именно с украинской стороны. Нам не вполне понятна позиция Киева. С одной стороны, президент говорит, что Украина намерена двигаться навстречу евроатлантическому сообществу. Это означает Евросоюз и НАТО. А с другой стороны, есть заявления премьер-министра, которые далеко не так однозначны.

Обком со ссылкой на Коммерсантъ-Украина