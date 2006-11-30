Коалиция делит шкуру неубитого Луценко?

Члены антикризисной коалиции согласовали кадровые изменения в Министерстве внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель руководителя фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЁВ. По его словам, все члены коалиции, в том числе депутаты от СПУ, поддерживают это решение.

Как сказал Е.КУШНАРЁВ, также достигнута договоренность между членами коалиции относительно квотного представительства в руководящих должностях в других министерствах.

По его словам, предусматривается, что по квоте Партии регионов будут назначены два министра, а по квоте СПУ – один. При этом он не уточнил, о каких министерствах идет речь.

Как известно, на сегодняшний день являются вакантными должности министра по вопросам чрезвычайных ситуаций и министра по вопросам семьи молодежи и спорта. Третьей вакансией может стать должность руководителя МВД, если будет принято решение об отставке Юрия ЛУЦЕНКО.