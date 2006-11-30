Януковича высоко оценили в Швейцарии

Исполком Международного олимпийского комитета поддержал ходатайство Национального олимпийского комитета Украины и принял решение о награждении премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА высшим отличием международного олимпийского движения – Олимпийским Орденом.

Об этом УНИАН сообщили в НОК Украины, отметив, что Исполком МОК завершил свою работу вчера в Кувейте.

По данным НОК, В.ЯНУКОВИЧ за время работы на должности премьер-министра, президента Национального олимпийского комитета уделял значительное внимание развитию физической культуры и спорта, распространению олимпийских идеалов. “При его активном участии было обеспечено стопроцентное государственное финансирование физической культуры и спорта, увеличены размеры расходов на спорт и подняты размеры пожизненных стипендий чемпионам и призерам Олимпийских игр, была проведена реконструкция баз олимпийской подготовки и закуплен современный спортивный инвентарь и оборудование, выделено помещение для Олимпийского дома. Логическим итогом этой работы стало блестящее выступление атлетов Украины на Играх XXVIII Олимпиады 2004 года в Афинах”, - говорится в сообщении НОК.

Президент НОК Украины Сергей БУБКА направил в адрес В.ЯНУКОВИЧА поздравительное письмо, в котором отметил весомый вклад в развитие олимпийского движения и высокую оценку проведенной работы со стороны олимпийской семьи: “Вашу роль в олимпийском движении Украины и мира высоко оценил во время визита в нашу страну президент Международного олимпийского комитета доктор Жак РОГГЕ. Украину знают и высоко уважают как спортивное государство со славными олимпийскими традициями и великим будущим. Ваша плодотворная работа, ежедневная забота о спортсменах и тренерах нашли достойное признание международного спортивного сообщества. Решение Исполнительного Комитета МОК о присвоении Вам Олимпийского Ордена – еще одно подтверждение Вашего весомого вклада в развитие олимпийского движения”, - сказано в поздравлении.

Справка УНИАН: Штаб-квартира МОК находится в Лозанне, Швейцария.