Блок Тимошенко: коалиция возрождает коррупционные схемы приватизации

Блок Юлии Тимошенко заявляет, что коалиция возрождает коррупционные схемы в сфере приватизации.

Об этом говорится в заявлении БЮТ, переданном УНИАН.

«Сегодняшнее принятие Верховной Радой закона, которым предусмотрено приватизировать свыше полутысячи предприятий, является очередным свидетельством того, что ЯНУКОВИЧ и его политические сателлиты возрождают в Украине масштабные теневые коррупционные схемы, легализуя их через криминальное законотворчество”, - считают в БЮТ.

По мнению членов БЮТ, “включив в один закон беспрецедентное количество предприятий, коалиция ЯНУКОВИЧА пошла на сознательное преступление, заложив в мега-списке широкие возможности для теневого выведения имущества из государственной собственности. Убедительным свидетельством этого является сумма, которую планируется получить от приватизации, - 10 млрд. грн.

БЮТ напоминает, что во время работы правительства Юлии ТИМОШЕНКО в Украине состоялся единственный до сегодняшнего дня пример честной приватизации - продажа комбината «Криворожсталь», в результате которого государство получило 24 млрд. грн., что в шесть раз превысило сумму, «заплаченную политическими «детьми Леонида КУЧМЫ», - АХМЕТОВЫМ, ПИНЧУКОМ и нынешним премьер-министром ЯНУКОВИЧЕМ».

БЮТ считает, что “сегодня честная приватизация опять не нужна ни премьеру, ни его карманному большинству в парламенте. Почти шестьсот предприятий пытаются продать за 10 миллиардов, в то время как одно предприятия стоило 26 миллиардов. Такая диспропорция свидетельствует, что нынешнее правительство и его коалиция издеваются над здравым смыслом, над государством и гражданами”.

Блок Юлии Тимошенко заявляет, что депутаты проправительственного большинства, которые своими голосами поддержали данный закон, “несут персональную ответственность за внедрение криминальной приватизации, при помощи которой обогащаются приближенные к правительству бизнес-структуры”.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины «Об ориентировочном перечне объектов права государственной собственности, которые подлежат приватизации в 2007 году». Этот законопроект поддержали 228 из 433 народных депутатов, зарегистрированных в зале. Не голосовали почти в полном составе фракции «Наша Украина» и БЮТ.

Законом предусматривается приватизация 595 предприятий, за которые государство планирует получить не менее 10 млрд. 20 млн. 430 тыс. грн.