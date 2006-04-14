В выходные в Украине дожди

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой дождь, в Карпатах ночью с мокрым снегом (ночью в южной, а днем в западной части преимущественно без осадков). Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 9-14°, в южной части местами 15-18° тепла; в Карпатах ночью 1-5° мороза, днем 0-2° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 16-17 апреля - переменная облачность. 16 апреля ночью в Крыму и восточных областях, днем в западных областях, 17 апреля в западной части страны небольшие, в Карпатах и в Закарпатье умеренные дожди, местами гроза. На остальной территории преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в северной части местами 0-3° мороза; днем 10-15° тепла, на юге местами до 18°.

18 апреля на большей части территории Украины, 19 апреля ночью в западных и северных областях, а днем на Правобережье небольшие дожди (в районе Карпат до умеренных), отдельные грозы. Температура ночью 3-9° тепла; днем в западных областях 7-13°, в северных областях 10-16°, на остальной территории повышение до 13-19°, в южной части до 22°.

В Киеве и области в субботу ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 10-12°; по области ночью 2-7° тепла, днем 9-14°.

16-17 апреля - переменная облачность. Без осадков, лишь днем 17 апреля небольшой дождь, местами гроза. Ветер западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, 16 апреля местами 0-2° мороза; днем 10-15° тепла.

18-19 апреля - временами небольшой дождь. Температура ночью 3-8° тепла, днем 11-16°.