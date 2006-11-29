Число заместителей секретаря СНБО увеличено

Президент Украины подписал Указ «О внесении изменений в Указ Президента Украины от 14 октября 2005 года №1446».

Текст указа размещен на Официальном интернет-представительстве главы государства.

Настоящим документом, в соответствии с пунктом 18 части первой статьи 106 Конституции Украины и Закона Украины «О Совете национальной безопасности и обороны Украины» внесены изменения в Указ Президента Украины от 14 октября 2005 года №1446 «Вопросы Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины» (с изменениями, внесенными Указами от 13 января 2006 года № 2, от 17 июля 2006 года №614 и 18 октября 2006 года №888).

В абзаце первом пункта 9 Положения об Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины, утвержденного отмеченным Указом, слова «трех заместителей» заменены словами «пяти заместителей». А также в абзаце третьем Структуры Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, утвержденной отмеченным Указом, слова «три заместителя» заменены словами «пять заместителей».