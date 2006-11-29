Ющенко: принятие закона о Голодоморе - историческое решение

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет принятие закона о признании Голодомора 1932-1933 годов историческим решением и заявляет, что намерен настаивать на введении юридической нормы об ответственности лиц, которые опровергают факт целенаправленного уничтожения украинского народа в 1932-1933 годах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал сегодня в своем заявлении для прессы.

«Это историческое решение. Оно не направлено против кого-то, мы возвращаемся к национальной гордости и национальной памяти по тем миллионам безвинных жертв голодомора», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент Украины подчеркнул, что в законе не только утверждается факт Голодомора, но он также расценивается как геноцид. «Это признается как организованная работа по уничтожению целого народа или его части», - добавил он.

В.ЮЩЕНКО считает принятие и подписание закона актом справедливости по отношению к жертвам Голодомора. «Виновным в этом был коммунистический режим. Нам нужно говорить на языке правды», - утверждает глава государства.

Президент Украины сообщил, что в ходе сегодняшнего телефонного разговора с председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ он высказал благодарность фракциям и лично спикеру парламента, которые обеспечили принятие закона.

В.ЮЩЕНКО также сообщил, что высказал благодарность в адрес депутатов других фракций, «которые нашли мужество, исполнили свою обязанность и дали этому закону жизнь». «Не всем хватило смелости, чтобы признать исторический факт. Не сложно сказать, чем руководствовались эти люди, на мой взгляд, это последствия тоталитарной системы», - предположил В.ЮЩЕНКО.

Вместе с тем Президент Украины напомнил, что в законе учтены не все его предложения. «Я не оставляю мысли и буду делать все возможное, чтобы норма юридической ответственности людей, которая опровергает Голодомор, нашла свое отражение в законе», - резюмировал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября парламент принял Закон «О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине», внесенный Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО с учетом поправок, предложенных председателем ВР А.МОРОЗОМ. "За" данный законопроект проголосовало 233 из 435 народных депутатов, зарегистрированных в зале. Не голосовала в полном составе фракция Коммунистической партии Украины. В то же время из фракции Партии регионов этот закон поддержали только два народных депутата.

Закон признает Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа. В то же время при принятии этого закона депутаты исключили статью, которая предусматривала административную ответственность за отрицание факта Голодомора в Украине.

Сегодня Президент подписал этот закон.