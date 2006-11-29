Мартынюк не исключает, что парламент быстро разделается с бюджетом

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК не исключает, что государственный бюджет на 2007 год парламент может принять во втором и третьем чтении одновременно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом он заявил сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша в Украине Яцеком КЛЮЧКОВСКИМ.

Так, отвечая на вопрос Я.КЛЮЧКОВСКОГО о перспективах принятия государственного бюджета Украины на следующий год, А.МАРТЫНЮК ответил, что «в госбюджете нет опасности существования коалиции – она понимает, что других вариантов у нее нет».

При этом он высказал сожаление, что сроки принятия документа затягиваются, хотя убежден, что в этом вопросе коалиция должна действовать согласованно и одобрить государственный бюджет на следующий год. А.МАРТЫНЮК не исключил, что госбюджет-2007 может быть принят и во втором, и в третьем чтении одновременно, а следовательно, документ может быть принят в декабре текущего года.

На вопрос Я.КЛЮЧКОВСКОГО о возможности возвращения к созданию широкой коалиции А.МАРТЫНЮК отметил, что «и Президент, и Председатель Верховной Рады, и премьер-министр заинтересованы в создании такой коалиции», но по определенным причинам, сказал он, этого не произошло. В то же время он не исключил, что, исходя из результатов последних голосований, возможен «переток в антикризисную коалицию 20-30 депутатов».

Стороны также обсудили возможность визита в Украину сопредседателя Парламентской ассамблеи Украины и Республики Польша П.КОМАРОВСКИ.

Как сообщал УНИАН, 31 октября парламент принял проект госбюджета на 2007 год в первом чтении. Согласно Бюджетному кодексу, во втором чтении проект госбюджета должен был быть рассмотрен не позже 20 ноября, а принят в целом – до 1 декабря.

27 декабря Председатель ВР Александр МОРОЗ заявил, что на текущей неделе проект бюджета-2007 во втором чтении не будет рассматриваться, поскольку Президент Украины еще не подписал принятый ВР закон о налогообложении, а также парламент не принял программу приватизации на 2007 год.