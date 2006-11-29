Костенко обозвал Луценко убежденным посткоммунистом

Нереальной назвал возможность того, что нынешний министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО возглавит в будущем национальную патриотическую силу, лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, Ю.КОСТЕНКО подчеркнул, что «Юрий ЛУЦЕНКО убежденный посткоммунист, который никогда не принадлежал к национальной демократии».

В то же время лидер УНП отметил, что является противником любых политических проектов. “Политический проект – это когда собрались, наобещали, захватили власть, потом распустились, потому что не выполнили обещаний, и делают новый проект, чтобы дальше обманывать избирателя", – отметил он.

Вместе с тем КОСТЕНКО подчеркнул, что «развитая демократия базируется на деятельности политических партий, а не проектов». «Политическая партия – это ответственная политика. Постоянное политическое проектирование – путь в никуда. Только политическая партия может развивать украинскую демократию, потому что способна своей программой и идеологией обеспечивать долгосрочную политику и отвечать за сделанное. Примером этому может быть Немецкая социал-демократическая партия, которая существует почти 150 лет», - добавил лидер УНП.