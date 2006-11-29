Правительство обратилось с представлением в Конституционный суд

Кабинет Министров Украины обратился в Конституционный Суд Украины с представлением, в котором просит разъяснить пункт 30 части первой статьи 106 Конституции Украины, которым предусматривается, что Президент Украины имеет право применять вето к принятым Верховной Радой Украины законам (кроме законов о внесении изменений в Конституцию Украины) с последующим возвращением их на повторное рассмотрение парламента.

По информации министра юстиции Украины Александра ЛАВРИНОВИЧА, соответствующее представление Кабинет Министров одобрил на своем заседании сегодня, 29 ноября, сообщили УНИАН в пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Правительство просит КС дать официальное разъянение, имеет ли Президент право применять вето к Закону „О Государственном бюджете Украины”.

Как отмечается в представлении, положения Конституции Украины исключают ситуацию, когда в стране отсутствует бюджет. В частности, статья 96 Основного закона устанавливает, что Государственный бюджет Украины утверждается ежегодно Верховной Радой Украины на период с 1 января по 31 декабря. Исключения могут составлять особые обстоятельства, которыми Конституция определяет введение военного положения, объявление чрезвычайного положения в Украине или в отдельных регионах страны, а также объявление отдельных местностей зонами чрезвычайной экологической ситуации и необходимость устранения природных или техногенных катастроф.

Кроме того, замечает правительство, статья 85 Конституции Украины разграничивает полномочия Верховной Рады Украины относительно принятия законов и относительно утверждения государственного бюджета Украины.

Правительство также отмечает отдельную правовую природу закона „О Государственном бюджете Украины”, поскольку большинство его положений устанавливают показатели поступлений в госбюджет и расходы, и не имеют признаков нормативности - ими не устанавливаются правила поведения, а определяются финансовые гарантии реализации правил, установленных другими законами.

Кабинет Министров обращает внимание Конституционного Суда, что в случае применения Президентом Украины права вето к государственному бюджету, возникнет блокирование деятельности органов государственной власти и местного самоуправления всех уровней. Это, в свою очередь, влечет нарушение конституционных принципов, в соответствии с которыми народ осуществляет власть через органы государственной власти и местного самоуправления, а также согласно которым в Украине признается и гарантируется местное самоуправление.

Отсутствие бюджета также делает невозможным функционирование судебной власти, которая прямо зависит от наличия утвержденного ВР государственного бюджета Украины на соответствующий год.

Кроме того, применение Президентом Украины права вето к государственному бюджету может привести к невыполнению или ненадлежащему выполнению Украиной международных обязательств, в том числе по внешним заимствованиям.

В этом контексте Кабинет Министров отмечает, что Закон „О Государственном бюджете Украины” по своей природе является финансовым документом, который устанавливает распределение государственных финансовых ресурсов, и который не может рассматриваться как Закон в значении базового нормативно-правового акта.