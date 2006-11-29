Янукович согласился, что Гриценко не крал

Кабинет Министров исключил из постановления по борьбе с коррупцией положение об обвинении Министерства обороны в неэффективном использовании 1,2 млрд. гривень.

Об этом сообщил министр обороны Анатолий Гриценко, комментируя принятое Кабмином в среду постановление «О состоянии финансово-бюджетной дисциплины, мерах по усилению борьбы с коррупцией и контролю за использованием государственного имущества и финансовых ресурсов».

«Там написана цифра 1,2 млрд. неэффективно использовано по линии Минобороны. Я сказал, что это необоснованные цифры. Приняли мудрое решение вместе с юристами Кабмина этот пункт не писать», – сказал Гриценко.

Как сообщалось, Кабмин на заседании в среду планировал принять решение по результатам рассмотрения на прошлом заседании 22 ноября вопроса о борьбе с коррупцией.

Министр обороны Анатолий Гриценко считает, что обвинения Главного контрольно-ревизионного управления относительно нецелевого использования средств Министерством обороны при проведении государственных закупок является политическим заказом.

Обкомсо ссылкой на Украинские новости