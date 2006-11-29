Янукович решил слетать в Москву

Завтра, 30 ноября, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует посетить Москву.

Об этом сообщил сегодня журналистам вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК.

Он отметил, что в ходе переговоров в Москве премьер планирует обсудить целый комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, в частности, в области энергетической безопасности, улучшения торгово-экономического баланса и отмены изъятий из режима свободной торговли.

Как стало известно УНИАН от источников в правительстве, в ходе поездки планируется встреча украинского премьера с его российским коллегой Михаилом ФРАДКОВЫМ.