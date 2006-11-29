Богатырева говорит, что МИД рассмешил кур

Координатор парламентского большинства, руководитель фракции Партии регионов в Верховной Раде Раиса БОГАТЫРЕВА считает, что появление ноты Министерства иностранных дел Украины о перенесении визита премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА в США не будет способствовать налаживанию конструктивного диалога между разными ветвями власти, а также негативно отразится на международном имидже Украины.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь фракции Партии регионов Людмила ХАРИВ со ссылкой на слова Р.БОГАТЫРЕВОЙ.

“Мы сейчас наблюдаем не за войной, а за маневрами вокруг внешнеполитического направления Украины, где Президента пытаются противопоставить премьер-министру, и наоборот. Хочется предостеречь инициаторов таких маневров, что все эти дерганья бьют, в первую очередь, по Украине. Появление ноты украинского МИД о перенесении визита Виктора ЯНУКОВИЧА в США и форма, в которой это было сделано, не будут способствовать конструктивному сотрудничеству между правительством, Президентом и парламентским большинством. А также негативно повлияют на международный имидж Украины”, - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

По ее словам, парламентская коалиция с удивлением восприняла появление ноты МИД. “Если это форма давления или же демонстрация собственной значимости, то, я считаю, что подобные средства в контексте национальной безопасности неприемлемы”, - подчеркнула она.

Лидер фракции отметила, что „сейчас можно только представить, как на все это, что происходит с визитом Виктора ЯНУКОВИЧА в США, смотрит мировое сообщество”. “Это просто курам на смех. В этом плане удивляет и позиция Министерства иностранных дел, ведь искусственно создавая такую ситуацию, они выставляют на посмешище не какую-то политическую силу, а страну, и это уже опасно”, - считает Р.БОГАТЫРЕВА.

По ее мнению, необходимо четко определить, кто является инициатором появления ноты. “Если это технические недоработки, как об этом заявил первый заместитель руководителя президентского Секретариата Арсений ЯЦЕНЮК, то необходимо четко определить и наказать виновников скандала. Но если это желание и видение Президента, то мы должны услышать конкретно мнение лично главы государства по этому вопросу. К сожалению, в последнее время наблюдается тенденция, когда мнение Президента по тем или иным вопросам озвучивает кто угодно, но не Виктор ЮЩЕНКО. Мне кажется, что это во многом осложняет диалог и способствует появлению ситуаций, подобных нынешней”, – цитирует слова народного депутата Украины пресс-секретарь фракции ПР Л.ХАРИВ.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября МИД Украины направил Посольству США ноту, в которой сообщил о перенесении визита В.ЯНУКОВИЧА, запланированного на 3-7 декабря. Главная причина заключалась в том, что директивы для украинской делегации не были разработаны в определенный указом Президента от 13 ноября срок. Сегодня директивы были одобрены правительством, после чего первый заместитель главы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК заявил, что вопрос перенесения визита формально снят.

Президент В.ЮЩЕНКО утвердил директивы во второй половине дня.