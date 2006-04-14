Тимошенко возмутила ”Нашу Украину”

Блок “Наша Украина” требует от руководства Блока Юлии Тимошенко отменить договоренности в местных советах с принципиальными политическими оппонентами “Нашей Украины”, в частности, Партией регионов.

Как говорится в заявлении блока, переданном агентству УНИАН пресс-службой партии "Народный Союз Наша Украина", “выборы в Верховную Раду Украины подтвердили неотвратимость демократических преобразований в Украине и утверждение достижений Майдана. В то же время мы убеждены, что системные преобразования украинского общества должны происходить при условии объединения демократических сил не только в Верховной Раде Украины, но и в представительских органах местного самоуправления. Именно поэтому серьезное волнение вызывают случаи объединения местных организаций Блока Юлии Тимошенко с силами, которые являются олицетворением прошлой власти. В частности, вызывает возмущение решение организации БЮТ в Великобагачанском районе Полтавской области создать коалицию с Народным блоком Литвина и Партией регионов в местном совете. Не меньшее удивление вызывает и поддержка БЮТ кандидатуры от Партии регионов на должность председателя Автозаводского районного совета г. Кременчуга. Такие действия подвергают сомнению готовность местных структур наших партнеров по будущей демократической коалиции утверждать принципы демократии и свободы в нашей стране”.

В связи с этим “Наша Украина” требует от руководства БЮТ “отменить договоренности в местных советах с нашими принципиальными политическими оппонентами, в частности Партией регионов, и не допускать их в будущем. Любые договоренности с реваншистами противоречат принципам и политико-идеологической сути Коалиции демократических сил. Мы убеждены, что единогласие политических сил демократической Коалиции на центральном и местном уровнях будет способствовать как процессу объединения демократических сил, так и дальнейшему социально-экономическому развитию Украины”.