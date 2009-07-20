Депутаты уже «подписались» за внеочередную сессию

Завтра мы снова можем увидеть депутатов за работой. Лидер регионалов Виктор Янукович заявил, что его фракция готова вернуться в парламент, если будут рассмотрены вопросы повышения прожиточного минимума и минимальной зарплаты. С требованием принять такие законы ПР блокировала трибуну в последнюю неделю работы Рады. БЮТ же уже зарегистрировал обращение с требованием провести внеочередную сессию 21 июля.

«У нас есть вопросы по Евро-2012, по закону о выборах президента и кадровым изменениям в Кабмине», — пояснил «Сегодня» нардеп от БЮТ Валерий Писаренко. По его словам, пока окончательно вопрос о сессии не решен: нет обязательного анонса о ней в издании ВРУ «Голосе Украины». Правда, как выяснила «Сегодня», не все бютовцы были в курсе, что их зовут на внеочередную сессию (к примеру, Андрей Шкиль услышал об этом от издания), и особого смысла в таком заседании не видят. «Боюсь, сессия будет заблокирована Партией Регионов, — считает Шкиль. — Можно попробовать принять изменения в закон о президентских выборах и Евро-2012. По ним реально найти компромисс. Кадровые вопросы ПР нам провести не даст».