МИД перенес визит Януковича в США

Министерство иностранных дел Украины направило ноту Посольству США в Украине о перенесении визита премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в США.

Как передает корреспондент УНИАН, текст соответствующей ноты зачитал сегодня в начале заседания правительства премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ.

«МИД Украины заверяет в своем уважении Посольство США в Украине и имеет честь информировать о перенесении запланированного на 3-7 декабря с.г. визита премьер-министра Украины в США. Новые сроки визита предлагаем согласовать по дипломатическим каналам», - зачитал премьер отрывок из ноты.

Зачитав ноту, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что ему очень досадно об этом говорить, но Министерство иностранных дел, по его убеждению, не может руководить Кабинетом Министров Украины.

«Если у вас были какие-то вопросы, вы обязаны были меня информировать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к министру иностранных дел Борису ТАРАСЮКУ. В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что в разговорах с Президентом Украины он договаривался о том, что директивы для украинской делегации для поездки в США должны были быть утверждены сегодня на заседании правительства.

В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что директивы были одобрены вчера на заседании координационного совета коалиции. «Они согласованы и подписаны всеми руководителями фракций», - сказал премьер.

В.ЯНУКОВИЧ предложил членам правительства утвердить директивы.

В свою очередь, Б.ТАРАСЮК отметил, что, согласно указу Президента Украины от 13 ноября 2006 года, соответствующие директивы должны быть разработаны до 22 ноября. Однако МИД получило поручение 20 ноября и направило свои предложения правительству 24 ноября, что на 3 дня меньше, чем отведенный нормативными актами срок.

Б.ТАРАСЮК также выразил мнение, что некорректно утверждать коррективы постановлением правительства, а нужно было бы сделать это указом Президента, однако его предложение премьер даже не ставил на голосование.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября Президент Виктор ЮЩЕНКО издал указ, который определяет некоторые вопросы дальнейшего развития украинско-американских отношений в связи с рабочим визитом премьер-министра в США. Цель указа - разработать единую консолидированную позицию Президента и Кабмина. Глава государства поручил правительству до 22 ноября подать ему на утверждение проект директив делегации Украины во время рабочего визита премьера.

23 ноября координатор парламентского большинства, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА заявила, что фракция Партии регионов сформирует делегацию, которая будет сопровождать В.ЯНУКОВИЧА во время его визита в США.