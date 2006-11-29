Сегодня Верховная Рада узнает, есть ли коррупция в министерстве Луценко

Верховная Рада Украины сегодня планирует, среди прочего, рассмотреть проект постановления об отставке Юрия ПАВЛЕНКО с должности министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

Как передает корреспондент УНИАН, также парламент намерен заслушать предварительный отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам проверки фактов коррупционных действий, злоупотребления служебным положением со стороны отдельных должностных лиц Министерства внутренних дел Украины, изложенных в статье «Другая милиция» (газета «2000» от 8 сентября 2006 года).

Также ВР планирует рассмотреть проект закона об ориентировочном перечне объектов права государственной собственности, подлежащих приватизации в 2007 году.