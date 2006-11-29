Коммунисты уже заговорили о выходе из коалиции

Коммунистическая партия Украины может поднять вопрос о своем участии в коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил народный депутат из фракции Компартии Александр ГОЛУБ.

Он рассказал, что 9 декабря на пленуме ЦК КПУ будут рассматриваться общеполитические вопросы и «насколько правильно фракция действует по тем вопросам, которые сейчас являются актуальными». В частности, вопрос о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию, НАТО и другие.

В связи с поддержкой вчера некоторыми представителями правящей коалиции президентского законопроекта о Голодоморе 1932-1933 гг., А.ГОЛУБ не исключил, что «на пленуме возникнет вопрос об или переформатировании коалиции, или о нашем участии в коалиции, поскольку не все члены коалиции придерживаются достигнутых договоренностей».

«Я думаю, что коалиция может поработать, чтобы ее численность увеличилась человек на 40-50, и тогда определенные возможности диктата со стороны тех или других политических сил можно будет свести к минимуму», - заметил он. При этом А.ГОЛУБ добавил, что при таком условии тогда можно поднимать вопрос об отставке председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА. «И тогда возможным будет решить вопрос относительно спикера», - сказал А.ГОЛУБ.

Однако при этом он добавил, что сейчас этот вопрос пока не рассматривается.

Отвечая на вопрос журналистов, за счет депутатов из каких фракций можно будет расширить коалицию, А.ГОЛУБ высказал мнение, что это могут быть “трезвомыслящие” депутаты, входящие в состав разных фракций.