Может ли Ющенко отменить визит Януковича в США?

Запланированная на 3-7 декабря поездка Януковича в Америку может быть остановлена президентом, пишет Украинская правда.

Во вторник вечером "Украинская правда" получила информацию от своих источников, где об этом говорится как о решенном факте – вроде бы около 18:30 в помещении МИД состоялась процедура вручения ноты об отмене визита Януковича послу США в Украине Уильяму Тейлору.

Впрочем, официального подтверждения этому найти не удалось. Спикер МИД Андрей Дещица только сообщил, что во вторник после обеда действительно имела место встреча первого заместителя министра иностранных дел Сергея Огрызка с Тейлором, однако содержание их разговора неизвестно.

В то же время источники в секретариате президента подтвердили изданию: они действительно прорабатывали шаги к отмене визита Януковича.

"Знаю, что мы готовились к этому, и знаю, что Тейлор был вечером вызван в МИД. Поэтому с вероятностью 99% можно говорить о том, что такая нота действительно была вручена послу США", - сказал один из работников секретариата на условиях анонимности.

По словам собеседника, для обоснования отмены визита Януковича предлагается использовать ссылку на пункт 3 части первой статьи 106 Конституции Украины, в соответствии с которой президент "представляет государство в международных отношениях, осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства, ведет переговоры и заключает международные договоры Украины".

Как известно, 13 ноября Ющенко издал указ "Некоторые вопросы дальнейшего развития украино-американских отношений", которым обязал Кабмин до 22 ноября подать ему на утверждение проект директив делегации Украины в рамках визита Януковича в США.

Однако до сих пор директивы на Банковую никто не послал, что и предопределило последующие шаги Ющенко.

В окружении Януковича тоже слышали, что МИД прорабатывает какие-то шаги относительно отмены визита, но не реагируют на них.