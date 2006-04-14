В Украине большими тиражами будут печатать «Пісьма братана»

Опубликована первая украинская книга, которая состоит исключительно из электронных писем, – «Пісьма братана». Об этом УНИАН сообщили издатели книги.

Первый тираж книги «Пісьма братана» составил 10 тыс. экземпляров. «Мы ожидаем, что этот тираж будет продан до сентября текущего года. Уже до конца года мы планируем довыпуск около 100 тысяч экземпляров. Планка, которую мы ставим – 1 миллион экземпляров. 1 миллион – это реальное свидетельство культурного явления», - отметил генеральный директор PR-компании «MTI-consulting» Ярослав ВЕДМИДЬ.

По словам Я.ВЕДМИДЯ, в настоящее время среди украинской молодежи чтение книг непопулярно, по сравнению с компьютерными играми и другими развлечениями. Чтобы привлечь внимание к новой книге и чтению вообще, издательство «Буква и цифра» совместно с PR-компанией «MTI-consulting» разработало ряд ориентированных на молодежь промо-мероприятий, объединенных в проект «Братішка, Читай книжку».

В частности, для продвижения книги созданы рекламные ролики и промо-фильм, которые будут презентованы в рамках 8-й Киевской международной книжной ярмарки, а также специальные заставки и ринг-тоны для мобильных телефонов. Планируется также размещение рекламы на внешних носителях, в метрополитене, распространение листовок, проведение рекламных акций в «спальных» районах городов, на территориях высших и средних учебных заведений.

В основу книги «Пісьма братана» легли реальные электронные письма киевлянина Жени ГАЛЯСА, написанные им в 2002 году. «Особенность книги не только в том, что она состоит из электронных писем, но и в сюжетах, в языке, которым она написана», - подчеркнул директор издательства «Буква и цифра» Александр ВОРОШИЛО. «Тяжело обозначить этот язык – называйте его «суржик» или транслитерованый русский – это были оригинальные письма, поэтому мы не видели смысла заменять его на русский. Это оригинальный язык автора», - пояснил А.ВОРОШИЛО.

По словам 18-летнего автора, он писал той же речью, которой привык общаться со своими друзьями.

«Пісьма братана» - третья книга издательства «Буква и цифра». Ранее были опубликованы книги «Антология украинского самиздата» и «Все наши», которые также основаны на материалах сети Интернет.