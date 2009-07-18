У Януковича и Тимошенко одинаковые шансы на победу

Политолог, президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ не исключает возможности создания широкой коалиции в парламенте после президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ЖДАНОВ сказал на пресс-конференции.

Он отметил, что борьба во время президентской кампании «будет достаточно жестокая».

По его словам, сегодня Виктор ЯНУКОВИЧ и Юлия ТИМОШЕНКО имеют одинаковые шансы на победу.

«Шансы сегодня можно оценить 50 на 50», - сказал он.

И.ЖДАНОВ считает, что у Арсения ЯЦЕНЮКА сегодня нет шансов для роста электорального рейтинга.

«А.ЯЦЕНЮК практически выбрал электоральный запас, потому что главный донор его – это люди, которые поддерживали Виктора ЮЩЕНКО и «Нашу Украину».

Он отметил, что максимальный рейтинг такой поддержки «это около 14%».

«Не думаю, что А.ЯЦЕНЮК составит серьезную конкуренцию Ю.ТИМОШЕНКО», - сказал он.

В то же время он не исключает, что определенную поддержку электората он все-таки будет забирать именно у Ю.ТИМОШЕНКО.

Директор политико-правовых программ Украинского центра экономических и политических исследований им. Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО считает, что Ю.ТИМОШЕНКО будет бороться с В.ЯНУКОВИЧЕМ во втором туре «за электорат А.ЯЦЕНЮКА».

Он подчеркнул, что уровень поддержки А.ЯЦЕНЮКА сегодня это - «показатель аллергии общества на тех кандидатов, которые сегодня лидируют».

Он считает, что сегодня для В.ЯНУКОВИЧА «нет необходимости что-то новое выискивать» в ходе президентской кампании.

В то же время больше шансов будут иметь для выхода во второй тур или Ю.ТИМОШЕНКО, или А.ЯЦЕНЮК, в зависимости от того, «кто из них найдет больше интересных и новых ходов».