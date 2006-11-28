Ющенко: формулировка ”украинский народ” соответствует Конституции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приветствует принятие парламентом закона о признании Голодомора геноцидом и называет это победой украинских политиков над своими амбициями.

Как передает корреспондент УНИАН, такие слова главы государства процитировала журналистам пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА.

Президент считает, что принятие закона позволит оставить в истории факт Голодомора как геноцид украинского народа.

«Президент считает, что парламент сегодня продемонстрировал победу над своими политическими амбициями и отдал свой исторический долг памяти миллионов людей, изнуренных голодом», - процитировала слова Президента его пресс-секретарь.

Она сообщила, что Президент сегодня провел телефонный разговор с Председателем ВР Александром МОРОЗОМ, во время которого он подчеркнул объединительную и консолидирующую роль председателя парламента в ходе дискуссии во время принятия этого закона.

В то же время он выразил сожаление, что часть украинских политиков не выступила в поддержку этого документа.

И.ВАННИКОВА сообщила, что Президент не имеет принципиальных замечаний против поправок к этому закону.

«Президент приветствует принятие закона», - сказала она.

Президент отметил, что поправка в формулировке «украинский народ», а не «украинская нация» удовлетворяет нормам Конституции. В частности, Президент сказал, что формулировка «украинский народ» четко артикулирована в Основном Законе.

В то же время, по мнению Президента, отсутствие четкого наказания за отрицание фактов Голодомора нуждается в дальнейшей дискуссии.

Как сообщал УНИАН, сегодня парламент принял Закон «О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине», внесенный Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО с учетом поправок, предложенных председателем ВР Александром МОРОЗОМ. "За" данный законопроект проголосовало 233 из 435 народных депутатов, зарегистрированных в зале. Не голосовала в полном составе фракция Коммунистической партии Украины. В то же время из фракции Партии регионов этот закон поддержали только два народных депутата.