Реакция Ющенко на признание Голодомора геноцидом

Заместитель председателя Секретариата Президента Иван ВАСЮНИК заявляет, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО оценивает принятие закона о Голодоморе как исторический акт, который консолидирует украинский народ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ВАСЮНИК сказал журналистам в парламенте.

«Президент оценивает сегодняшнее решение парламента как исторический акт, которым украинский парламент отдает свой долг почтения поколений, которые не пережили этот Голодомор», - сказал И.ВАСЮНИК.

По его словам, Президент отмечает консолидирующую позицию председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА, который пытался в канун годовщины провозглашения Акта о независимости Украины объединить украинский парламент. К сожалению, по словам И.ВАСЮНИКА, части депутатов не хватило смелости, мужества поддержать данный закон. Однако, по его словам, сегодняшнее решение не нужно считать победой одной политической силы над другой, это решение украинского парламента, оно распространяется на всю территорию Украины.

Он также добавил, что в соответствии с законом любое отрицание Голодомора как геноцида украинского народа квалифицируется как противоправное деяние. По словам И.ВАСЮНИКА, это значит, что такие лица будут нести ответственность согласно законодательству. Отвечая на вопрос журналистов, И.ВАСЮНИК добавил, что вопросы об ответственности за нарушение данного закона требуют дальнейшего изучения. По его словам, возможно, возникнет необходимость вносить изменения в другие законы, которые регламентируют ответственность за нарушение норм данного закона.

Как сообщал УНИАН, сегодня парламент принял Закон «О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине», внесенный Президентом Украины В.ЮЩЕНКО с учетом поправок, предложенных председателем ВР А.МОРОЗОМ. В частности, в статье “Голодомор 1932–1933 годов в Украине является геноцидом украинской нации” слово нация было заменено словом народ. Также ВР учла предложения А.МОРОЗА к статье закона о публичном отрицании Голодомора. Президент Украины предлагал установить, что “публичное возражение Голодомора 1932–1933 годов в Украине является надругательством над памятью миллионов жертв Голодомора, унижением достоинства Украинского народа и запрещается”. В то же время в редакции А.МОРОЗА эта статья закона изложена в такой форме: “Публичное отрицание Голодомора 1932-1933 годов в Украине запрещается и определяется как надругательство над памятью миллионов жертв Голодомора, унижение достоинства украинского народа”.