Янукович в США встретится с Кондолизой Райс

Программой пребывания премьер-министр Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в США 3-7 декабря предусматривается его встреча с Государственным секретарем США Кондолизой РАЙС.

Об этом УНИАН сообщила заместитель председателя миссии Посольства США в Украине Шила ГВОЛТНИ.

В то же время, она еще раз отметила, что встреча В.ЯНУКОВИЧА с Президентом США Джорджем БУШЕМ не предусмотрена. «Относительно встречи с БУШЕМ - такого пункта в графике пребывания нет», - сказала Ш.ГВОЛТНИ.

На вопрос, чувствует ли она, работая в Украине, разницу во внешней политике, которую пытаются проводить Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ, Ш.ГВОЛТНИ отметила, что летом между разными политическими силами, в частности, теми, что сейчас представлены в Кабинете Министров, был подписан Универсал (национального единства), который очертил курс развития страны как во внутренней, так и во внешней политике. «Я бы хотела, отвечая на вопрос, какого курса придерживается страна, указать именно на этот документ», - добавила Ш.ГВОЛТНИ.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР сообщил, что встреча В.ЯНУКОВИЧА во время визита в США с Дж.БУШЕМ не запланирована. В то же время, по его словам, В.ЯНУКОВИЧ в США будет решать хозяйственные вопросы с вице-президентом США Диком ЧЕЙНИ. «Премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ не хватит статуса, чтобы во время своего визита в США встретиться с Президентом БУШЕМ. По сложившейся традиции, премьер-министров разных стран принимает именно вице-президент США», - сказала посол.