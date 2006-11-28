Кто из регионалов проголосовал за закон о Голодоморе

Два народных депутата из фракции Партии регионов – Тарас ЧОРНОВИЛ и Анна ГЕРМАН - поддержали закон о Голодоморе 1932-1933 г. в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил депутат из фракции Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ.

Отвечая на вопрос журналистов, не наметился ли после голосования за этот закон раскол в антикризисной коалиции, Т.ЧОРНОВИЛ сказал: «Никакого раскола нет». По его словам, «у нас нет казарменной дисциплины, каждый депутат имел возможность высказать свою точку зрения».

Т.ЧОРНОВИЛ отметил, что два депутата из фракции Партии регионов - он и А.ГЕРМАН - поддержали этот закон.

В то же время, по словам Т.ЧОРНОВИЛА, он имеет колоссальные претензии к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, «потому что он (Президент – УНИАН) использовал законопроект в провокационной форме». Депутат считает, что никто не мешал В.ЮЩЕНКО внести подобный законопроект на рассмотрение парламента год назад, «когда он высаживал калиновую рощу на склонах Днепра».

Т.ЧОРНОВИЛ также сказал, что для него Голодомор является семейной памятью. «У меня больше половины семьи по отцовской линии погибли в Голодоморе, не проголосовать я не мог», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня парламент принял Закон «О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине», внесенный Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО с учетом поправок, предложенных председателем ВР Александром МОРОЗОМ. "За" данный законопроект проголосовало 233 из 435 народных депутатов, зарегистрированных в зале. Не голосовала в полном составе фракция Коммунистической партии Украины.

Информация по итогам поименного голосования (официальный сервер Верховной Рады ).

Как сообщает, информационное управление ВР, закон (регистр. №2470- д) определяет, что Голодомор 1932–1933 годов в Украине является геноцидом украинского народа.

Публичное отрицание Голодомора 1932–1933 годов в Украине признается надругательством над памятью миллионов жертв Голодомора, унижением достоинства Украинского народа и является противоправным.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления в соответствии со своими полномочиями обязаны:

принимать участие в формировании и реализации государственной политики в сфере возобновления и сохранения национальной памяти Украинского народа;

способствовать консолидации и развитию украинской нации, ее исторического сознания и культуры, распространению информации о Голодоморе 1932–1933 годов в Украине среди граждан Украины и мировой общественности, обеспечивать изучение трагедии Голодомора в учебных заведениях Украины;

принимать меры по увековечению памяти жертв и пострадавших от Голодомора 1932–1933 годов в Украине, в том числе сооружению в населенных пунктах мемориалов памяти и установлению памятных знаков жертвам Голодомора;

обеспечивать в установленном порядке доступ научных и общественных учреждений и организаций, ученых, отдельных граждан, которые исследуют проблемы Голодомора 1932–1933 годов в Украине и его следствия, к архивным и других материалов по вопросам, которые касаются Голодомора.

Государство обеспечивает условия для проведения исследований и осуществления мероприятий по увековечению памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине на основе соответствующей общегосударственной программы, средства на выполнение которой ежегодно предусматриваются в Государственном бюджете Украины.