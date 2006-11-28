Кандидат в мэры Кировограда Дануца требует пересчета голосов

Кандидат на должность городского председателя Кировограда Александр ДАНУЦА будет требовать от участковых избирательных комиссий города провести повторный подсчет голосов избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он объявил сегодня на пресс-конференции в Кировограде.

А.ДАНУЦА считает, что это необходимо сделать из-за того, что у участковых избирательных комиссий нет единого подхода к подсчета бюллетеней.

„Поскольку ТИК несвоевременно предупредила комиссии об отмене регистрации одного из кандидатов, утром в день голосования они выдавали избирателям бюллетени без штампа „вибув” напротив соответствующей фамилии. Позже при подсчете часть УИК приняла решение считать все бюллетени без таких отметок недействительными, независимо от того, за кого проголосовал избиратель”, - заявил А.ДАНУЦА.

По его словам, очевидно, что среди тех бюллетеней есть значительное количество, где кировоградцы отдали свой голос за других кандидатов, а не только за того, кто выбыл.

„Сейчас мы проводим мониторинг, сколько было таких участков. Но уже известно о некоторых, где при таких условиях недействительными были признаны по несколько десятков бюллетеней”, - сообщил он.

По словам А.ДАНУЦЫ, он понимает, что в результате пересчета избирательный процесс в Кировограде затянется еще на несколько дней. По мнению кандидата, такая процедура необходима, чтобы не возникало вопроса о легитимности новоизбранного городского председателя.

Как сообщал УНИАН, выборы городского председателя Кировограда состоялись 26 ноября. Территориальная избирательная комиссия сняла кандидата на должность мэра Кировограда Александра НИКУЛИНА с регистрации поздно вечером 25 ноября. Кандидат пытался обжаловать эти действия ТИК в суде, однако из-за отсутствия решения комиссии суд отказал А.НИКУЛИНУ в удовлетворении иска.

Сегодня, 28 ноября, А.НИКУЛИН заявил, что обратился в Ленинский районный и Апелляционный суд Кировограда с требованием признать выборы мэра Кировограда недействительными из-за многочисленных нарушений.

По данным параллельного подсчета 100% бюллетеней, 26-летний депутат Кировоградского городского совета А.ДАНУЦА занял второе место на выборах городского председателя. За него проголосовало 7,9 тысяч человек. Лидирует бывший народный депутат от КПУ Владимир ПУЗАКОВ, за которого отдали свои голоса 8,3 тысяч избирателей.

Против всех кандидатов проголосовали около 7 тысяч кировоградцев, или 13% от тех, кто пришел на избирательные участки.