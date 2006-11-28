У Павленко лопнуло терпение: он хочет в отставку немедленно

Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО просит парламент срочно рассмотреть его заявление о политической отставке.

Об этом говорится в заявлении Ю.ПАВЛЕНКО от 28 ноября на имя председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА и премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, текст которого передан УНИАН.

Ю.ПАВЛЕНКО отмечает, что обратиться к А.МОРОЗУ и В.ЯНУКОВИЧУ его заставили сегодняшние события в ВР во время рассмотрения законопроекта о Голодоморе 1932–1933 годов в Украине. В частности, министр выражает возмущение по поводу того, что некоторые члены Антикризисной коалиции отказываются признавать Голодомор фактом геноцида против украинского народа.

В своем заявлении Ю.ПАВЛЕНКО отмечает, что память о 10 миллионах невинно убитых соотечественников, ответственность перед детьми не дает ему морального права в дальнейшем принимать участие в заседаниях Кабмина, правительственных комитетов и других органах, сформированных Антикризисной коалицией.

Ю.ПАВЛЕНКО также напомнил, что свое заявление о политической отставке с должности министра он подал еще 19 октября с.г., и что у него создалось впечатление, что промедление с ее рассмотрением “стало предметом политических игрищ”.

Отметив, что он в свое время согласился работать в нынешнем правительстве при условии выполнения Универсала национального единства, В.ПАВЛЕНКО заявляет: “Сегодня я четко могу сказать – Антикризисная коалиция не выполняет основные положения Универсала. Не выполнено обязательство создать коалицию национального единства, несмотря на то, что был подписан Меморандум”.

“Я прошу срочно рассмотреть мое заявление о политической отставке с должности министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта на пленарном заседании Верховной Рады Украины”, - подчеркивает Ю.ПАВЛЕНКО в своем сегодняшнем заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.ЯНУКОВИЧ заявил, что дал согласие на отставку Ю.ПАВЛЕНКО. «Я подписал согласие на увольнение Ю.ПАВЛЕНКО», - сказал премьер. Он отметил, что имел несколько разговоров с Ю.ПАВЛЕНКО, во время которых увидел, что у Ю.ПАВЛЕНКО есть желание работать, но на него, по словам премьера, оказывается политическое давление. Говоря о возможности отставки других министров, вопрос о которых был затронут Верховной Радой, премьер отметил, что это будет решать исключительно парламент.