Суд реабилитировал Луценко и закрыл дело

27 ноября Апелляционный суд города Киева, рассмотрев жалобу министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, отменил постановление судьи Печерского районного суда города Киева от 20 ноября 2006 года, которым Ю.ЛУЦЕНКО был признан виновным в совершении коррупционных деяний.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте по связям с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

По информации ДОС, в соответствующем постановлении Апелляционного суда отмечается, что суд первой инстанции не установил, есть ли в действиях Ю.ЛУЦЕНКО, описанных в протоколах о привлечении его к ответственности за коррупционные нарушения, признаки правонарушения, предусмотренного п. ”г” ч. 2 ст. 5 Закона Украины "О борьбе с коррупцией".

В частности, ч. 2 ст. 5 Закона Украины "О борьбе с коррупцией" фактически не касается никаких видов деятельности министра внутренних дел Украины, поэтому суду первой инстанции, в соответствии со ст. ст. 247, 284 Кодекса Украины об административных нарушениях, надлежало закрыть производство по делу из-за отсутствия в действиях Ю.ЛУЦЕНКО признаков указанного правонарушения.

Вместо этого судья Печерского райсуда в ходе рассмотрения дела переквалифицировал инкриминируемые Ю.ЛУЦЕНКО действия на п. "г" ч. 3 ст. 5 Закона Украины "О борьбе с коррупцией", что не предусмотрено действующим КУпАП и является недопустимым, отмечается в информации ДОС МВД. Кроме того, Печерский райсуд не сообщил об этом лицу, привлеченному к ответственности, времени дать объяснения, подготовиться к защите своих интересов от нового обвинения не предоставил, чем допустил существенное нарушение требований ст. 268 КУпАП. Уже по этим основаниям обжалованное постановление суда подлежит отмене как незаконное.

Как сказано в сообщении, п. "г" ч.3 ст. 5 Закона Украины "О борьбе с коррупцией" запрещает государственному служащему, который является должностным лицом, предоставлять незаконные преимущества физическим или юридическим лицам во время подготовки и принятия нормативно-правовых актов или решений, но не во время подготовки и принятия каких-либо других правовых актов, приказов или распоряжений. Согласно выводу суда, поставленные следователями, прокурорами и судом в вину Ю.ЛУЦЕНКО приказы о внеочередном присвоении специальных званий и награждении именным огнестрельным оружием конкретных лиц являются одноразовыми актами, касающимися только двух конкретных лиц, а потому к нормативно-правовым актам или решениям не относятся.

К тому же, по содержанию Закона Украины "О борьбе с коррупцией", обязательным признаком совершения коррупционного деяния или нарушения специального ограничения, установленного для предупреждения коррупции, является совершение таких деяний по корыстным или другим личным мотивам. Согласно заключению суда, такие побуждения в действиях Ю.ЛУЦЕНКО материалами дела не установлены.

Напротив, из его объяснений, которые ничем не опровергнуты, видится, что досрочно специальные звания своему подчиненному НОВИКОВУ О.В. он присваивал в связи с проявленным профессионализмом и достижением последним высоких показателей в работе, существенным улучшением работы возглавляемого им Департамента, а именным оружием КОВАЛЁВ О.И., которого он лично не знал и никаких отношений с ним не имел, был дважды награжден по решению Коллегии МВД Украины, которое он считал для себя обязательным к исполнению.

Никаких доказательств того, что Ю.ЛУЦЕНКО при подписании поставленных ему в вину следователем, прокурором и судом приказов получил или намеревался в будущем получить какие-либо личные преимущества, льготы, пользу, имел какую-либо личную заинтересованность, в деле нет. Отсутствуют в материалах дела и достаточные доказательства совершения инкриминируемых Ю.ЛУЦЕНКО деяний преднамеренно, отмечается в сообщении ДОС.

Таким образом, отмечается в постановлении Апелляционного суда, обжалованное постановление суда первой инстанции было вынесено с существенными нарушениями процессуальных норм, что повлекло существенное нарушение прав привлеченной к ответственности личности. При его вынесении суд первой инстанции неверно истолковал нормы материального права, а потому оно является незаконным, необоснованным и несправедливым.

В силу всего указанного выше Апелляционный суд г. Киева постановил:

жалобу ЛУЦЕНКО Юрия Виталиевича удовлетворить полностью;

постановление судьи Печерского районного суда города Киева от 20 ноября 2006 года, которым Ю.ЛУЦЕНКО признан виновным в совершении коррупционных деяний, отменить;

дело закрыть из-за отсутствия в действиях Ю.ЛУЦЕНКО признаков коррупционного правонарушения или нарушения специальных ограничений, установленных для предупреждения коррупции.

Как отмечается в решении суда, указанное постановление обжалованию не подлежит.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября 2006 года Печерский райсуд Киева признал вину министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО в совершении им двух правонарушений. Соответствующее постановление суд принял, рассмотрев два протокола Генпрокуратуры, в которых, в частности, указывается, что Ю.ЛУЦЕНКО неправомерно присвоил очередные звания сотрудникам милиции, а также за его подписью награждены два человека именным оружием МВД.