Гриценко объяснил, почему не станет в очередь к Фирташу

Народный депутат Анатолий Гриценко хочет оставить за собой право «говорить о деятельности RosUkrEnergo как об угрозе национальной безопасности страны» и именно поэтому он никогда не станет в очередь к Фирташу. Об этом сообщает пресс-служба политика. «За моей спиной не стоят олигархи потому, что я хочу сохранить за собой право принимать собственные, а не чужие решения», - заявил глава Всеукраинской общественной организации «Гражданская позиция».

Гриценко утверждает, что деньги - не главное в жизни. «В стране нет предпринимателя, который мог бы сказать, что в кабинете Гриценко ему предложили положить деньги на стол. К сожалению, нет и предпринимателей, которые помогли бы мне поймать за руку взяточника среди подчиненных, я вынужден был сам бороться с коррупцией», - сообщил политик.

Причинами такого нежелания предпринимателей бороться со взяточничеством парламентарий считает недоверие к власти, готовность «решать» вопрос с отдельными ее представителями, и до сих пор еще не сформировавшееся понимание ответственности за страну.

«Во время поездок по стране, я всегда спрашиваю у людей, верят ли они, что в нашем суде могут без взятки защитить свои права? Единицы поднятых рук — из десятков тысяч! Это — приговор стране. В такой стране нет порядка и не может быть демократии, - заявил лидер «Гражданской позиции» и добавил: «У страны появится будущее тогда, когда бизнес поймет, что вместо «своего» судьи нам нужен просто Суд, честный и справедливый для всех. Сегодня же каждый бизнесмен решает точечные вопросы, пытаясь извлечь мгновенную выгоду, но при этом знает, что с приходом новой власти эту выгоду могут отобрать».

Именно поэтому Анатолий Гриценко рассчитывает на финансовую поддержку деятельности «Гражданской позиции» со стороны малого и среднего бизнеса, который «заинтересован не в преференциях, а в стабильных правилах для всех».