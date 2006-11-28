В Донецке на площади Ленина празднуют ”свой” День Свободы

В центре Донецка сейчас проводится акция «Историческая правда как она есть – двухлетие Северодонецкого съезда». Посвящена она, как легко догадаться, двухлетию со дня событий в г. Северодонецке Луганской области. Организаторами акции выступают общественные организации «Донецкая республика», «Союз рожденных революцией» и культурно-историческое общество развития Донбасса «Святогор» под предводительством Александра Цуркана.

Мероприятие проходит под ставшими уже традиционными лозунгами «НАТО – убийца славян», «Нет бандеровской оккупации» и т.д. По словам Цуркана, сегодня его ребята празднуют «настоящий» День свободы. При этом организаторов не смущают их некоторые идеологические расхождения с участниками северодонецкого съезда.

«Это не важно, – говорит Цуркан. – Главное, что все они дончане».

Сейчас на площади Ленина, где проходит акция, присутствуют не более 5 человек. Как утверждает Цуркан, его организациями была подана заявка в горсовет на проведение ряда акций в течение месяца. Цуркан утверждает, что до сих пор он не имел каких-либо проблем с СБУ и прокуратурой. Единственными противниками его активной деятельности выступил Конгресс украинских националистов. Очевидно, что безрезультатно.

В рамках сегодняшнего мероприятия запланирована «дискуссия на свежем воздухе «Федерализация страны - как шаг к демократии и свободе!». На вопрос, кто же будет докладчиком дискуссии, и имеют ли ее участники хотя бы начальное образование, Цуркан ответил: «образование – это не важно, главное, чтобы человек умел читать. Вообще же большинство из них («республиканец» кивнул головой в сторону своих, мягко сказать, немногочисленных соратников) имеют и по два высших образования. Я имею – пять».

Как ранее сообщал «Остров», эти же организации под главенством Александра Цуркана проводят в Донецке сбор подписей за отделение Донбасса от Украины и создание независимой Донецкой Федеративной республики в составе шести областей: Донецкой, Днепропетровской, Луганской, Запорожской, Херсонской и Харьковской. По словам Цуркана, сегодня в Донецке собрали уже более 2 тысяч подписей. Цуркан подчеркивает, что, хотя он и не уважает украинских законов, тем не менее, подчиняется им как гражданин государства Украина, а, значит, будет проводить процедуру сбора подписей и передачи результатов этого «плебисцита» в Киев по всем правилам, предусмотренным законодательством.

«Я все таки являюсь гражданином этой страны, – говорит Цуркан. – Мы не хотим ни к кому применять силу».

Остров