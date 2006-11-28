ЧАЭС отметит 20-летие завершения строительства объекта „Укрытие”

30 ноября, 15-00 - На Чернобыльской АЭС пройдут торжественные мероприятия, посвященные 20-летию завершения строительства объекта „Укрытие” и его безопасной эксплуатации. В программе: торжественное собрание, открытие памятного знака, посещение осмотровой площадки ОУ и других объектов Чернобыльской зоны. Аккредитация до 14-00 29 ноября. На номер факса пресс-службы МЧС 247-32-13,e-mail: kroli@mns.gov.ua необходимо передать данные журналиста (видеооператора, фотокорреспондента): фамилия и имя; номер паспорта или редакционного удостоверения с фото; номера мобильных телефонов (для оперативной связи); марка и номер автомобиля, данные водителя. Сбор, аккредитованных журналистов, которые будут ехать автобусом в 7-35 30-го ноября (МЧС, ул. Гончара, 55-а). Сбор аккредитованных журналистов, которые будут ехать редакционным транспортом: 09-45 (перед КПП „Дитятки”). Телефоны: 247-30-30, (067) 506-07-31.