Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ прогнозирует принятие закона о Голодоморе с его поправками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ сообщил журналистам после открытия мемориальной доски памяти журналиста Георгия Гонгадзе.

«Сегодня будет принят закон с теми поправками, которые я внес», - сказал А.МОРОЗ. При этом спикер добавил, что с этими поправками соглашается Президент. По мнению спикера, поправки юридически совершенствуют текст законопроекта, который внес В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, во внесенный Президентом законопроект о Голодоморе предлагается внести, в частности, такие поправки: слово “нация” заменить словом “народ”, а также изъять норму, согласно которой предлагалось ввести административную ответственность за отрицание голодомора.