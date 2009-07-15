МИД на днях ждет агреман на нового посла США
13:02, 15 июля 2009Политика
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Комментировал Елисеев
|Константин ЕЛИСЕЕВ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель министра иностранных дел Константин ЕЛИСЕЕВ.
«Мы ожидаем, что в ближайшее время этот агреман мы получим на конкретное лицо от американской стороны», - сказал он.
Как сообщалось, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР завершает свою дипломатическую миссию в Украине.
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