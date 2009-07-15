МИД на днях ждет агреман на нового посла США

Министерство иностранных дел Украины ожидает в ближайшее время получить запрос на агреман относительно назначения нового посла США в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель министра иностранных дел Константин ЕЛИСЕЕВ.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время этот агреман мы получим на конкретное лицо от американской стороны», - сказал он.

Как сообщалось, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР завершает свою дипломатическую миссию в Украине.