Украинский вице-премьер попал в аварию (добавлено фото)

Вчера в 8.19 на трассе между Конча-Заспой и Киевом «Мерседес»-500, в котором ехал вице-премьер-министр Украины по гуманитарной политике Дмитрий Табачник, попал в ДТП.

Служебный автомобиль двигался в сторону Киева, и неподалеку от Конча-Заспы путь ему преградил микроавтобус, буксирующий легковушку. Водитель был вынужден свернуть с дороги в сосновую посадку. Автомобиль чудом не врезался в деревья и бетонный столб, стоящие по траектории движения, он буквально протиснулся между ними. А сумасшедшую гонку по кочкам прервал пень, на котором, как на мели, застрял уже изрядно поцарапанный автомобиль. Причем прямо по курсу оказались деревья, и если бы не такое необычное торможение – лобового столкновения с соснами избежать бы не удалось.

Как сообщает газета «Сегодня», в этом ДТП Табачник «заработал» всего лишь синяк на локте, его помощник и водитель также получили небольшие ушибы.

Микроавтобус, ставший причиной ДТП, с места происшествия скрылся. В данный момент его разыскивает ГАИ.

"Обком"