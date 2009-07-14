Регионалы заблокировали ВР и собирают подписи под какими-то документами

15:48, 14 июля 2009
Политика
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Двери в президиум заставлены креслами

Народные депутаты из фракции Партии регионов заблокировали трибуну и правительственную ложу парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, в данный момент в президиуме нет ни одного народного депутата, но двери, ведущие в президиум, заставлены креслами.

В сессионном зале находится около 50 народных депутатов, в основном из фракции Партии регионов, которые общаются между собой, а “регионалы” ставят подписи под каким-то документами.

 

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