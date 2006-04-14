Омельченко настаивает на причастности Черновецкого к ”Элита-центр”

Киевский городской председатель Александр ОМЕЛЬЧЕНКО удивлен информацией органов внутренних дел о том, что кандидат на должность мэра столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ не имеет отношения к афере с «Элита-Центр».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

«По «Элита-Центр» для меня было полу-чудо, когда неделю назад была официально обнародована органами внутренних дел информация о том, что, согласно предварительным данным, ни ОМЕЛЬЧЕНКО, ни ЧЕРНОВЕЦКИЙ отношения к «Элита-Центр» не имеют», - сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Продолжая далее, он объяснил, что “полу-чудо” потому, что знает, что он лично никогда не имел отношения к «Элита-Центр». «А второе полу-чудо, что ЧЕРНОВЕЦКИЙ не имел отношения к «Элита-Центр». Имел лично, имела лично фирма – его банк, о чем есть свидетельства, которые сегодня еще находятся в стадии расследования», - сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля заместитель министра внутренних дел Украины Владимир ЕВДОКИМОВ заявил, что следствие выявило настоящего организатора строительной аферы корпорации «Элита-Центр» в Киеве.

В то же время В.ЕВДОКИМОВ отметил, что, по имеющимся данным следствия, к этой афере не причастны ни нынешний мэр Киева Александр ОМЕЛЬЧЕНКО, ни победитель выборов на должность Киевского городского председателя Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Справка УНИАН. В результате строительной аферы компании «Элита-Центр» зарегистрировано 1 тыс. 600 пострадавших. По данным милиции, эта компания заключала с гражданами договоры о долевом участии в строительстве домов в разных районах Киева, однако строительство по этим адресам не велось. Досудебное следствие установило факты двойного и тройного оформления договоров на одни и те же квартиры. Общую сумму средств, полученных мошенниками, милиция оценивает в 400 млн. грн.

Милиция задержала бухгалтера компании и объявила двух руководителей компании - Александра ВОЛКОНСКОГО и Олега ШЕСТАКА - в международный розыск.