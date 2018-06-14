Иосиф Винский: Тимошенко хочет руководить страной как частной корпорацией

Иосиф Винский, в прошлом соратник головы СПУ Александра Мороза, не принявший коалицию СПУ и ПР в 2006 году и вошедший в команду Юлии Тимошенко, опять свободный политик. Две недели назад министр транспорта, под которым с сентября прошлого года качалось кресло, ушел из правительства. Чем сейчас занимается политик, чья отставка так бурно обсуждалась в прессе? Кто станет его следующим союзником, об этом УНИАН спросила самого Иосифа Винского.

МОИ СОЮЗНИКИ ТЕ, КТО ВЫСТУПАЕТ И ПРОТИВ ТИМОШЕНКО, И ПРОТИВ ЯНУКОВИЧА Йосиф Викентьевич, вы уже больше двух недель в отставке. Чем вы занимаетесь? В чьих деловых орбитах вращаетесь?

Я сейчас абсолютно свободный политик, счастлив от того, что можно делать так, как я понимаю, так как хочу. Понятно, что у меня сейчас есть определенная система контактов, консультаций, встреч. Но на сегодня, как я и объявил, я занимаюсь собственным политическим проектом. Он находится в стадии становления. Есть соответствующая организационная структура, завтра мы презентуем этот проект. Сегодня наши представители и структуры есть в восьмидесяти населенных пунктах, областных и районных центрах, которые, скажем так, уже формализировали наши отношения и готовы работать. Наша задача – создать общественно-политическую организацию, которая будет активным участником выборов, в том числе и президентских.

Когда говорят о новом политическом проекте, первые вопросы: его название, союзники, деньги, сотрудники аппарата?

Мы все это обнародуем завтра. Наши союзники те, кто сегодня выступает против сегодняшней власти в образе Тимошенко и против сегодняшней оппозиции в образе Януковича. На все вопросы у нас в программе будет дан прямой ответ. Люди должны знать, за что именно, за какую мировоззренческую и экономическую систему они голосуют.

Вы говорите, что у вас восемьдесят организаций по регионам. Откуда вы людей взяли? Или к вам перебрались люди Мороза?

У меня есть и морозовские, и бютовские. Разные люди. Но большинство лиц - новые.

Вы по духу и убеждениям позиционировали себя как социал-демократ. Тимошенко тоже себя такой считает, хотя появляются признаки того, что ее правеет. Получается, вы работаете на одном электоральном поле...

Да, я социал-демократ. Для меня политической Библией являются документы Социнтерна, Франкфуртская декларация, Стокгольмская декларация. Напомню, что когда я согласился перейти в партию «Батьківщина», я ясно заявил, что я сторонник социал-демократии, и Тимошенко подтвердила, что ее партия также ориентирована на социал-демократию. Но позже на партийном съезде была провозглашена другая ориентация - на Европейскую народную партию. Я на этом съезде от голосования по этому изменению вектора воздержался, и это стало одной из причин, почему я захотел от партийной работы перейти к работе в министерство. Я почувствовал, что у «Батьківщини» произошел определенный отход от идеологических принципов, заявленных раньше. Поэтому я считал, что мне будет тяжело там работать. Но на работе в министерстве транспорта в экономических и социальных направлениях я отстаивал подходы именно Социнтерна. Что-то было поддержано правительством, что-то – нет. Но это уже рабочие вопросы. Во всяком случае по системе работы относительно заработной платы, которая для меня как для социал-демократа является стержневой позицией, мы сделали больше всего в правительстве. Мы в 1,4 раза повысили зарплату в отрасли, а на Укрпочте уровень зарплат вырос в 1,8 раза. Мы навели порядок с государственным имуществом. Я много говорил об улучшении работы государственных монополий. Это также элемент социал-демократического подхода к организации общественной жизни. И я всегда подчеркивал: государство должно выполнять свою функцию, бизнес - свою, они не должны пересекаться в непрозрачном режиме.

ТИГИПКО С ТИМОШЕНКО СОВСЕМ РАЗНЫЕ И ПО ВЗГЛЯДАМ, И ПО ИСТОРИИ Уже сейчас в Инете гуляет слух, что вы на президентских выборах будете поддерживать Тигипко, которого считают техническим кандидатом Тимошенко. Это как-то странно: вы ушли от Тимошенко, но будете способствовать ее кандидату. Это ваш выбор?

У меня еще нет выбора, потому что еще нет президентских выборов. Но действительно, ближайший мне политик, которого я понимаю, которого я знаю и которому я доверяю, это Тигипко. Но я пока не вижу конкретной кампании Тигипко. При этом я не согласен, что он одинаковый с Тимошенко. Ни по своим экономическим подходам, ни по своей политической истории, ни по риторике они не близки. То, что Тигипко был ее советником, ни о чем не говорит. Потому что она не воспринимала его советы. Для меня пока нет выбора, потому что выбор будет сделан, когда будут согласованы определенные принципиальные вещи. Слепого выбора не будет.

Может, кого-то другого найдете, более перспективного?

Нет кампании, нет кандидатов, - не о чем говорить.

Вы в свое время сделали такой смелый и не всем понятный шаг: на время запретили российские песни в поездах. Это что-то говорит о ваших взглядах. А Тигипко не только заигрывает с Россией, но еще и сдает все достижения последних лет. Он заявляет о том, что не против создание газотранспортного консорциума, говорит, что он за интеграцию с Россией “без исключений и ограничений”, он, наконец, на саммите в Петербурге обещал российским СМИ, что с новой властью в Украине завершится шароварщина. Это же все два разных мировоззрения, два разных образа жизни.

Я не слышал такого от Тигипко. Хотя я общаюсь с ним неформально. При этом считаю, что зона свободной торговли с Россией - это потребность Украины, не знаю, что имел в виду под интеграцией сам Сергей Леонидович. Но мои взгляды таковы: Украина должны иметь свою национальную идею, свой национальный колорит, и хозяевами в Украине должны быть украинцы.

Украинцы, говорите? Так, может, вы и с Тягнибоком неформально встречаетесь? Нет. “Свобода” - это крайность. Я четко вижу грань между патриотизмом и национализмом. Для патриотов украинцы - это те, кто живет в Украине, воспринимает Украину как свое государство. А для националистов важен корень человека, антропологические параметры. Я этого никогда не разделял. Но патриотическая традиция должна формироваться, и политики всячески должны этому способствовать. Ее формируют и песни, и танцы, и кино, и общие действия.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР СЧИТАЕТ, ЧТО ОНА МОЖЕТ РУКОВОДИТЬ ГОСУДАРСТВОМ КАК ЧАСТНОЙ КОРПОРАЦИЕЙ Какой будет следующая президентская кампания?

Она не будет такой радикальной, как предыдущая. Потому что статус президента не таков, как раньше, да и неизвестно, каким он будет в дальнейшем. Но она будет принципиальной для Партии регионов. Для «регионов» победа на выборах будет стратегическим знаком возвращения во власть. Наиболее жесткую и непримиримую позицию будет занимать Партия регионов. То, что происходит в Верховной Раде, это откровенная демонстрация этой позиции. Для них не существует ничего святого, кроме одной цели – вернуться во власть.

А они говорят, что поднять «минималку» – это святые для них вещи...

Они блокируют не потому, что хотят поднять минимальную зарплату. Разве вы не помните: все последние годы они кричали, что в государства нет денег, что развитие остановлено. И совсем недавние их выступления о том, что во время кризиса нужно стимулировать деловую активность, а не увеличивать социальные выплаты. Блокирование - это предлог. Думаю, что когда регионы видят, какой раздрай в народно-демократическом спектре, когда нет ни четкой идеологии, ни консолидирующей фигуры, они поняли, что победа сама идет им в руки. Поэтому они заинтересованы в досрочных выборах, и они взяли курс на досрочные выборы. Удастся ли им это реализовать, это уже другой вопрос.

Но я хочу отметить: лично я всегда выступал за увеличение зарплат. Потому что я считаю, что наша ключевая проблема - это вопрос низкой заработной платы. И без решения этой проблемы говорить о рыночной экономике, об уровне жизни, о развитии позитивных общественных и экономических процессов невозможно. Другое дело: надо искать механизмы, должна существовать четкая программа, как эту зарплату увеличивать. Я думаю, что политики должны договориться, кто бы ни был при власти, что каждый месяц они добавляют к зарплате, условно говоря, пять евро. И это программа на четыре года. И все, кто приходит, четко это обеспечивает. Без выхода на европейский уровень зарплаты мы будем терять интеллектуальные силы, производительность труда. В конце концов, нам не с кем будет проводить реформы. Риторика Тимошенко была как раз – за повышение зарплаты. И только то, что она кандидат, и боится, что Бюджет не справится с таким повышением (а она все делает, чтобы он не справился), ее останавливает. Если бы она не баллотировалась, она бы согласилась на повышение зарплаты.

За время вашего управления Министерством транспорта и связи не было подразделения, где бы у вас не случались кадровые или хозяйственные конфликты с Тимошенко. Это и морские порты, и аэропорты, и железная дорога. И все же создается впечатление, что дело вашей отставки не в политике.

Ключевая позиция - политическая. Это безусловно. Но я не воспринимал и не воспринимаю, когда я действую по закону «О Кабинете Министров Украины», определяющем полномочия министра, а премьер-министр считает, что она может руководить государством, как частной корпорацией. И такие попытки Тимошенко наталкивались не мое невосприятие. С чем-то я соглашался, с чем-то – нет. Но она знала, что я не воспринимаю давления. Я категорически не воспринимаю, когда мне может позвонить премьер-министр и сказать, что я тебе рекомендую назначить такое-то лицо на такую-то должность. По закону, назначение новых лиц министром происходит после заключения конкурсной комиссии, а освобождение от должности производится исключительно министром. Если я вижу, что человек не выполняет своих функций, как, например, начальник львовского аэропорта или директор Ильичевского морского порта, я могу и обязан его освободить. И это неприятно, когда министр, опираясь на акты проверки КРУ и комиссий по безопасности, освобождает должностное лицо, а премьер-министр отменяет решение министра. Вы знаете последний случай, когда Тимошенко оставила на должности руководителя аэропорта «Львов». Я считаю, что это глубокая ошибка, потому что человек, который там работает, не способен исполнять свои обязанности, и аэропорт к Евро-2012 не подготовит.

Но в порт «Южный» вы назначили 27-летнего сына бютовца Юрия Крука, давнего члена команды премьера...

Это удачное назначение, человек с двадцати лет работает в морской отрасли. И сегодня его порт - лучший в Украине.

Готова ли транспортная отрасль к проведению Евро? Нет. Но она может успеть подготовиться. Я утверждаю, что мы способны на достаточном технологическом уровне и в соответствии с требованиями УЕФА подготовиться к чемпионату. Но для этого следует решить вопрос финансирования Евро. Это, кстати, было одной из причин конфликтов, потому что в 2009 году финансирования объектов Евро премьер-министр заблокировала. А инфраструктура без денег не строится. Я ушел, три недели меня нет, но проблема финансирования Евро остается.

Когда читаешь разные интерпретации конфликтных ситуаций Минтранссвязи и Кабмина, то тяжело понять, кто прав: Тимошенко, которая хочет помочь металлургам и снижает тарифы на транспортировку продукции, или вы, когда говорите, что все должны платить, и тем более владельцы металлургических предприятий.

Что здесь понимать? Мы провели аудит “Укрзалізниці”, все балансы доходов и расходов у нас есть. Давайте положим на стол результаты нашего аудита и положим на стол результаты международного аудита предприятий ГМК. У них тоже есть. И давайте сравним прибыли. Если рентабельность при этом одинакова, то нет проблем, мы поддержали горно-металлургическую отрасль. Но такого нет. Потому что в ГМК рентабельность 12 процентов, а “Укрзалізниця” убыточна, а мы еще даем им скидку 20 процентов, потому что мы государственное предприятие. Тимошенко просто перевела миллиард из государственного кармана в карман украинских олигархов. Я им это говорил на заседании правительства.

Теперь начинаются разговоры о высоких тарифах в портах. Но они адекватны ситуации, я заказывал оценку в соответствующих институциях. И проблема не в высоких портовых сборах, а в тех «накрутках», которые берут всевозможные паразитарные структуры. Я пытался навести порядок в портах, и кое-что сделал, порты сейчас имеют хоть и небольшую, но прибыль. А теперь звучат подобные предложения: давайте уменьшим портовые сборы. Уменьшим. И что, оставим порты без прибыли, людей без зарплаты, и положим деньги в карман тому дяде, который возит грузы? И вас теперь удивляет, что все олигархи, изо всех фракций дружно голосовали за мою отставку? Да большинство из них побывали у меня в кабинете, и убеждали меня: давай скидки, снижай тарифы. Я тогда не ходил по телеэфирам, не рассказывал. А то, что мне пришлось пережить на должности министра, вылилось в дружное голосование олигархов за мою отставку. Простите, если за 2008 год к доходам госсектора я добавил четырнадцать миллиардов, то вы должны понять, у кого я эти доходы отнял.

Что, на ваш взгяд, будет после выборов? Говорят, Янукович в случае победы хочет вернуться к президентской модели. Насколько Юлия Тимошенко тверда в своих парламентских намерениях?

Возвращение к президентской модели – шаг назад. Если будет Янукович, возможен этот сценарий. Политические структуры, которые опираются на кланы, выступают за узурпацию власти. Да, у нас есть проблемы с парламентом, и доверие к нему невысокое, но если мы говорим о европейском развитии, то этот вектор связан с развитием парламентаризма. Я не верю в доброго царя и в то, что президентская модель решит наши проблемы.

А если Президентом станет Тимошенко, как она будет действовать? Она же всюду заявляла, что хочет парламентскую модель...

Я думаю, что у Тимошенко нет твердых убеждений. Она будет поступать по обстоятельствам. Но я твердо знаю, что она президентом не будет.

Беседовала Лана Самохвалова