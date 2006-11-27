Как украинцы оценивают внешнюю политику России (опрос)

Более половины (51,5%) опрошенных граждан Украины считают, что Россия стремится доминировать на постсоветском пространстве и включить соседние страны, которые раньше входили в состав Советского Союза, в сферу своего влияния.

Как сообщили УНИАН в Центре Разумкова, таковы данные социологического опроса, проведенного в октябре этого года.

При этом 30,0% респондентов считают, что Россия строит свои взаимоотношения с бывшими советскими республиками на основе равноправия и уважения суверенитета этих стран. 18,5% опрошенных не определились по этому вопросу.

Так же более половины опрошенных (51,8%) считают, что во взаимоотношениях со странами, которые раньше входили в состав СССР, Россия пытается защищать лишь собственные интересы даже за счет интересов соседних стран, 31,8% убеждены, что Российская Федерация уважает и учитывает интересы соседних стран. 16,4% - не определились.

Оценки характера российской внешней политики существенно отличаются в регионах Украины, заметили в Центре Разумкова. Так, в Западном регионе 74% опрошенных придерживаются мнения, что Россия стремится доминировать на постсоветском пространстве и включить соседние страны, которые раньше входили в состав Советского Союза, в сферу своего влияния, и только 9,1% считают, что она строит свои взаимоотношения с республиками бывшего СССР на основе равноправия и уважения их суверенитета; в Центральном регионе, соответственно, 57,1% и 24,4%, в Южном, соответственно, 37,6% и 49,8%; в Восточном, соответственно, 39,3% и 38,5%.

33,6% респондентов придерживаются мнения, что в России сейчас происходят изменения в направлении развития демократии и расширения гражданских свобод, 37,1% отмечают усиление авторитаризма и ограничение гражданских свобод (29,3% не определились).

Жители Западного и Центрального регионов Украины чаще склонны считать, что в России происходят процессы усиления авторитаризма, а жители Южного и Восточного регионов - что там развивается демократия. Так, среди опрошенных на Западе Украины 13,8% ответили, что в России сейчас происходят изменения в направлении развития демократии и расширения гражданских свобод, 53,1% - в направлении усиления авторитаризма и ограничения гражданских свобод; в Центральном регионе, соответственно, 29,1% и 43,6%; в Южном регионе, соответственно, 50% и 22,2%; в Восточном регионе, соответственно, 42% и 28,1%.

Как заметили в Центре Разумкова, оценки происходящих в России процессов заметно влияют на представление граждан Украины о том, каким образом ей нужно строить свою внешнюю политику. Так, среди тех, кто считает, что в России сейчас происходят изменения в направлении развития демократии, 64,4% придерживаются мнения, что отношения с Россией должны быть приоритетным направлением украинской внешней политики, а среди тех, кто считает, что в России усиливаются авторитарные тенденции, такой точки зрения придерживаются лишь 26,7%.

Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 19 по 26 октября во всех областях, Киеве и Крыму по многоступенчатой случайной выборке с квотным отбором респондентов на последнем этапе, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям (регион проживания, тип и размер населенного пункта, возраст, пол). Опрошено 2006 респондентов в возрасте старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки опроса не превышает 2,3%.